В Госдуме обсуждение господдержки свелось к спору о качестве российского кино

Депутаты Государственной думы устроили дискуссию о современном российском кино при обсуждении законопроекта, наделяющего министерство культуры правом самостоятельно утверждать для кинематографа объемы господдержки и приоритетные темы. Парламентариев заинтересовало, окажутся ли среди данных тем актуальные для государства вопросы, вроде специальной военной операции (СВО), продвижения демографии и национального колорита народов России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сразу 11 депутатов обратились с вопросами к заместителю министра культуры Жанне Алексеевой, выступавшей в парламенте с докладом по законопроекту. Начал дискуссию Ренат Сулейманов (КПРФ), он раскритиковал моду на производство ремейков советской классики. «Начиная от "чебурашек" и заканчивая "Бременскими музыкантами", которых страшно вообще детям показывать – эти фильмы»,— сказал коммунист. В ответ представитель Минкульта пригласила его и остальных парламентариев, желающих обсудить качество современного российского кинематографа, прийти на круглый стол 29 января, который состоится перед вторым чтением поправок о полномочиях министерства.

От проблемы общего качества кино депутаты перешли к конкретным деталям содержания. Мария Прусаков (КПРФ) поинтересовалась, кто будет входить в экспертное сообщество, которое оценивает реализацию в частности установок главы государства. «Президент сказал: "Рожать, рожать и еще раз рожать". Каким образом мы будем это популяризировать? Главная героиня обязательно должна быть многодетной?»,— спросила парламентарий. Госпожа Алексеева объяснила, что при распределении госфинансирования к оценке кандидатов привлекается независимый экспертный совет, чей состав ротируется каждый год. При этом в эти советы, помимо кинематографистов, входят представители родительского сообщества, духовенство и участники СВО.

Член думского комитета по обороне Виктор Соболев (КПРФ) поинтересовался у представительницы Минкульта, какие фильмы из числа оцененных независимыми экспертами картин нравятся лично ей. При этом депутат акцентировал внимание на том, что его интересует кино, которое должно воспитывать молодежь в условиях СВО и «предстоящей войны». В своем ответе Жанна Алексеева упомянула картины «Свидетель» и «Позывной "Пассажир"», не подходящие для детского просмотра из-за возрастного ценза: 18+ и 16+ соответственно.

Несмотря на всю критику со стороны КПРФ, член партии Нина Останина заявила о поддержке законопроекта коммунистами. Она напомнила о заслуге депутатского корпуса в вопросе выделения финансирования на российский кинематограф и связала с ней право парламентариев задавать вопросы о качестве. «Вы уж, пожалуйста, не обижайтесь, когда депутаты задают такие вопросы – вы воспринимаете это как недоверие к экспертам. Нам очень хочется, чтобы наши дети не выходили на улицу, не травили друг друга. <...> Поэтому нам очень важно знать, какие фильмы смотрят наши дети»,— высказалась депутат.

Председатель думского комитета по культуре Ольга Казакова («Единая Россия») сообщила депутатам, что большинство волнующих их вопросов уже отражены в прошлогоднем приказе Минкульта, где определены 10 приоритетных тем для поддержки кинематографа. После принятия обсуждавшегося сегодня закона министерству предстоит переформировать перечень, рассказала госпожа Казакова.

По итогу почти часового обсуждения законопроект о наделении Минкульта новыми полномочиями был принят единогласно. Инициатива, внесенная правительством, также вводит возможность стопроцентного финансирования производства и проката национальных анимационных фильмов.

Степан Мельчаков