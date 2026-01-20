В суд передали дело о теракте на железной дороге в Нижегородской области

Приволжская транспортная прокуратура передала в суд уголовное дело о теракте на железной дороге в Нижегородской области, фигурантами по которому проходят два подростка. По данным прокуратуры, рассматривать дело будет Второй западный окружной военный суд (Москва).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В ходе следствия удалось выяснить, что двое несовершеннолетних в феврале 2025 года за денежное вознаграждение подожгли релейный шкаф и два шкафа пункта считывания информации на перегоне станций Тоншаево — Пижма . Это привело к задержке в движении поездов.

Как писал «Ъ-Приволжье», после задержания подростков обвинили в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Андрей Репин