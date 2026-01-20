АТИ в Нижнем Новгороде за год наложила штрафов на 479 млн рублей

Департамент административно-технического и муниципального контроля (АТИ) в 2025 году наложил штрафов на сумму 478,8 млн руб. Из них уже уплачено 383,5 млн руб., сообщил директор департамента Андрей Бузин на заседании комиссии думы по городскому хозяйству 20 января.

Общая сумма штрафов по сравнению с 2024 годом выросла почти на 26%. Всего в прошлом году было составлено 14,2 тыс. протоколов — на 8% больше год к году.

Сумма штрафов за нарушения в сфере благоустройства составила более 219 млн руб., за размещение транспорта (в том числе самокатов) на озелененных территориях штрафы превысили 128 млн руб., за нарушение правил парковки — 131 млн руб.

На владельцев электросамокатов составили более 1,4 тыс. протоколов, изъято за год 1,89 тыс. средств индивидуальной мобильности.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2026 году АТИ намерена в автоматическом режиме фиксировать нарушения перевозки сыпучих грузов, а также наледь и сосульки на зданиях, разрушение фасадов и надписи на них.

Галина Шамберина