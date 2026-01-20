Нижегородская АТИ намерена штрафовать за сосульки с помощью мобильных комплексов

Программное обеспечение по выявлению сосулек и наледи на зданиях, а также разрушения фасадов и надписей на них планируют внедрить в мобильный комплекс «Дозор» в Нижнем Новгороде. Об этом рассказал директор департамента административно-технического и муниципального контроля (АТИ) Андрей Бузин на заседании комиссии думы по городскому хозяйству 20 января.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В 2025 году в городе работали восемь таких комплексов, с их помощью фиксировали парковку транспортных средств на озелененных территориях, детских и спортивных площадках, а также тротуарах. Всего было составлено 36,5 тыс. протоколов и наложено штрафов на 128,5 млн руб. Более 103,2 млн руб. из них оплачены, средства поступили в городской бюджет. В конце года мэрия дополнительно закупила еще два комплекса.

Кроме того, с 2026 года АТИ запустит на въездах в город средства автоматической фиксации правонарушений «Страж». Они фиксируют перевозку сыпучих грузов, не покрытых тентом. За время тестирования комплекса в октябре-ноябре 2025 года на Гребном канале составили 84 протокола с общей суммой штрафов более 1 млн руб.

Председатель комиссии Павел Пашинин спросил, почему бы АТИ не использовать для фиксации нарушений камеры «Безопасного города». Андрей Бузин ответил, что они относятся к региону, и пока получить с них видеопоток для муниципальных ресурсов не получается.

Ирина Швецова