Предлагаемый доход по вакансиям в Удмуртии превысил в декабре 70 тысяч рублей

Медианная предлагаемая зарплата по всем вакансиям в Удмуртии составила в декабре 71 тыс. руб. Для сравнения, в ПФО показатель на уровне 74,7 тыс. руб. По данным рекрутингового сервиса hh.ru, всего в конце года работодатели разместили в регионе 8,5 тыс. вакансий.

Больше всего вакансий было открыто на операторов производственной линии — 660 предложений, или 10% общего спроса. На втором и третьем местах находятся водитель и упаковщик—комплектовщик — 510 и 400 вакансий, или 8 и 6%. Замыкают пятерку продавцы—консультанты, включая кассиров, и менеджеры по продажам или работе с клиентами — 355 и 270 вакансий, 5 и 4%.

Медианный уровень зарплатных ожиданий работников в Удмуртии оказался на 4 тыс. меньше предлагаемых доходов — 67 тыс. руб. Перед новогодними праздниками в республике сохранялась умеренная конкуренция — 7 резюме на 1 вакансию. О дефиците кадров, отметили в сервисе, говорит показатель меньше 4 анкет.

Напомним, республика вошла в топ-5 регионов РФ по уровню предлагаемой зарплаты курьеров за последний месяц. Заявленный средний доход доставщиков в регионе — 190 тыс. руб. в январе.