Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, как модный дом снова делает ставку на отсутствие прямой демонстрации бренда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ysl.com Фото: Ysl.com

В 2026 году Saint Laurent возвращает сумку Mombasa, называя ее культовой, и тут это не просто красивое слово из пресс-релиза. Mombasa появилась в начале 2000-х, в период, когда креативным директором дома был Том Форд, и стала одним из ключевых аксессуаров той эпохи. На фоне тогдашних it-bags, перегруженных логотипами и декоративностью, Mombasa выглядела принципиально иначе: мягкий силуэт hobo и скульптурная ручка в форме рога делали ее узнаваемой без тяжелого брендинга. Именно форма, а не логотип, работала как знак статуса, и это оказалось крайне коммерчески эффективно.

В начале 2000-х аксессуарное направление во многом за счет таких моделей, как Mombasa, принесло Saint Laurent около $90 млн годового оборота, что по меркам того времени считалось серьезным результатом и показало, что сумка может быть не просто модным объектом, а реальным драйвером продаж. Культовый статус Mombasa сложился именно из этого сочетания: радикально узнаваемый дизайн, отсутствие прямой демонстрации бренда и четкое попадание в визуальный язык эпохи. Возвращая эту модель в 2026 году, и подчеркивая ее архивную значимость, Saint Laurent, по сути, снова делает ставку на ту же логику: сильная форма, узнаваемость без логотипов, ностальгия по эпохе Тома Форда и проверенная способность одной сумки заметно влиять на коммерческие показатели бренда.

Анна Минакова