Наступил год спокойных путешествий

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о различных программах ретрита для цифрового детокса и восстановления сил.

Понятие quitecation возглавило список трендов в тревел-индустрии в 2026 году по версии BBC. Авторы изучили прогнозы мировых гостиничных групп, туристических компаний и аналитиков. Стало ясно, что нарастающий стресс от повседневной жизни и потребность в цифровой детоксикации значительно отразятся на том, как именно люди будут отдыхать.

Так называемое тихое гостеприимство сосредоточено на комфорте, тишине и поиске способов отвлечься от забот. По оценкам участников тревел-среды, за последние пять лет резко подскочила популярность объектов размещения, где можно буквально отключиться от внешнего мира. Это могут быть, например, домики в лесу, где намеренно не устанавливают телевизоры в комнатах, или как минимум не настраивают там никаких информационных каналов. Путешественники ищут возможности восстановить силы. В Швеции даже составили карту самых тихих мест. На сайте южной провинции Сконе появилось подробное описание локаций, где замеры шума показывают от 30 до 60 дБ, что сравнимо с шелестом листвы или журчанием небольшой реки. Некоторые готовы платить немалые деньги за то, чтобы их оставили в покое.

Так называемый ретрит в темноте уже некоторое время популярен в США: четырехдневное пребывание в домиках Sky Cave Retreats стоит около $1,8 тыс. The Ultimate Darkness Retreat в Польше оценивает подобный шестидневный тур, включающий три дня без света, в сумму от €2,1 тыс. Гостей принимают в уединенном месте вдали от городского шума. Сначала участники, шесть-семь человек, общаются за ужином и настраиваются на духовные практики. Затем два дня они медитируют, обмениваются мыслями друг с другом и наставниками, формулируют на бумаге главные цели. Кроме того, персонал инструктирует о том, где будет находиться пища, как пользоваться комфортабельной капсулой. Дверь остается открытой, и в любой момент можно включить свет, но расчет именно на то, что человек останется наедине со своими мыслями на три дня, после чего выйдет обновленным. В конце такого ретрита гости вновь обмениваются опытом и проводят сессию с местным психологом.

Яна Лубнина