Три кандидата претендуют на пост главы Каменска-Уральского

В Свердловской области завершился прием предложений о кандидатурах на должность главы Каменск-Уральского городского округа, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В списке претендентов — три кандидата.

Администрация Каменск-Уральского городского округа

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Общественная палата Свердловской области выдвинула кандидатуру Михаила Мальцева. Он является директором муниципального учреждения «Театр драмы номер три». С 1997 по 2005 годы он работал в Каменск-Уральском театре драмы, затем в ДК «Современник», Центре культуры и спорта «Синара», с 2020 года до назначения директором театра драмы руководил ДК «Юность».

Ассоциация «Совет муниципальных образований Свердловской области» выдвинула кандидатуру Александра Шилова. Он является главой администрации Синарского района (является одним из двух районов Каменск-Уральского городского округа). Свой трудовой путь он начал слесарем-ремонтником на Уральском алюминиевом заводе в 1997 году. С 2006 года господин Шилов работал в сфере торговли. До назначения главой администрации Синарского района занимал пост директора гипермаркета АО «Тандер» в Каменске-Уральском.

Всероссийская политическая партия «Единая Россия» выдвинула кандидатуру действующего главы ГО Алексея Герасимова. С августа 1998 по апрель 2018 года он работал на «Синарском трубном заводе». С мая 2018 по апрель 2020 года занимал должность генерального директора АО «Синарская ТЭЦ». В мае 2020 года стал первым заместителем главы Каменск-Уральского городского округа.

Рассмотрение кандидатур пройдет в два этапа. На первом этапе проверяются представленные документы и оценивается их соответствие требованиям. По его результатам комиссия принимает решение о допуске кандидата ко второму этапу.

Второй этап включает личное собеседование, на котором кандидаты представляют свои предложения по социально-экономическому развитию городского округа и отвечают на вопросы членов комиссии.

После завершения второго этапа комиссия сформирует предложения по кандидатам, которые направит губернатору Свердловской области Денису Паслеру. Кроме того, в соответствии с регламентом, не менее двух кандидатов будут представлены на рассмотрение городской думе.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что губернатор Денис Паслер внес на рассмотрение депутатов думы Екатеринбурга имена трех претендентов на пост главы города. Ими стали действующий градоначальник Алексей Орлов, директор института экономики Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) Юлия Лаврикова и депутат свердловского заксобрания от «Справедливой России — Патриоты — За правду» Екатерина Есина.

Полина Бабинцева