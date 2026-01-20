На Ставрополье изъяли 11 килограммов мефедрона на 55 млн рублей

ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю возбудило два уголовных дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ в отношении 41-летнего жителя Михайловска, подозреваемого в покушении на сбыт 11 кг мефедрона на сумму более 55 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Подозреваемого задержали в Ставрополе. Во время обыска в его автомобиле «ВАЗ-2111» оперативники обнаружили и изъяли несколько свертков с порошком белого цвета общей массой около 4 кг. Из гаража задержанного было изъято еще порядка 7 кг подобного средства.

«Всего было изъято почти 11 кг мефедрона, что составляет примерно 44 тыс. разовых доз по 0,25 гр., а его стоимость на теневом рынке превышает 55 млн руб.»,— отмечают в ведомстве.

Фигурант приобрел наркотики у неустановленного лица, надеясь сбыть их путем закладок. Канал поставок мефедрона устанавливают оперативники.

Наталья Белоштейн