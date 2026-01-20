В СПЧ высказались о межэтнической обстановке в Электростали
Меркачева: не надо раздувать межнациональный конфликт из убийства в Электростали
Убийство подростка в подмосковной Электростали не должно стать поводом для усиления межнациональных конфликтов. Об этом заявила член Совета по правам человека Ева Меркачева.
Член Совета по правам человека Ева Меркачева
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
«Не стоит ... еще больше раздувать межнациональный конфликт, который присутствует с самого начала», — сказала госпожа Меркачева «Ленте.ру». Она сочла более важным тот факт, что «молодой человек ездил в общественном транспорте с ножом». Это означает, что он «изначально готов был применить его "при случае"», полагает член СПЧ. Ева Меркачева допустила, что это может указывать на то, что «межэтническая обстановка в конкретном районе была накаленной».
Убийство произошло 19 января. По предварительным данным, конфликт между подростками начался в автобусе, ссора продолжилась на остановке. Там 19-летний Имомали ударил 18-летнего Илью ножом и скрылся. Раненого повез в больницу водитель другого автобуса, но врачам в итоге не удалось спасти пациента.
СМИ со ссылкой на источники и очевидцев писали, что Илья ехал в автобусе в компании друзей и что подростки вели себя «нагло». Согласно записям с камеры наблюдения в салоне, они, в частности, показывали неприличные жесты. Утверждалось, что в какой-то момент Имомали сделал компании замечание. После краткой словесной перепалки подростки вышли из автобуса и разошлись. По некоторым данным, позднее, уже на другой остановке, компания снова встретила Имомали, к которому к тому моменту присоединился друг. СМИ писали, что в Имомали выстрелили из ракетницы, после чего он достал нож.
Подозреваемый был задержан 19 января. Возбуждено уголовное дело об убийстве.