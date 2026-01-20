В СПЧ высказались о межэтнической обстановке в Электростали

Убийство подростка в подмосковной Электростали не должно стать поводом для усиления межнациональных конфликтов. Об этом заявила член Совета по правам человека Ева Меркачева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Член Совета по правам человека Ева Меркачева

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Член Совета по правам человека Ева Меркачева

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Не стоит ... еще больше раздувать межнациональный конфликт, который присутствует с самого начала», — сказала госпожа Меркачева «Ленте.ру». Она сочла более важным тот факт, что «молодой человек ездил в общественном транспорте с ножом». Это означает, что он «изначально готов был применить его "при случае"», полагает член СПЧ. Ева Меркачева допустила, что это может указывать на то, что «межэтническая обстановка в конкретном районе была накаленной».

Убийство произошло 19 января. По предварительным данным, конфликт между подростками начался в автобусе, ссора продолжилась на остановке. Там 19-летний Имомали ударил 18-летнего Илью ножом и скрылся. Раненого повез в больницу водитель другого автобуса, но врачам в итоге не удалось спасти пациента.

СМИ со ссылкой на источники и очевидцев писали, что Илья ехал в автобусе в компании друзей и что подростки вели себя «нагло». Согласно записям с камеры наблюдения в салоне, они, в частности, показывали неприличные жесты. Утверждалось, что в какой-то момент Имомали сделал компании замечание. После краткой словесной перепалки подростки вышли из автобуса и разошлись. По некоторым данным, позднее, уже на другой остановке, компания снова встретила Имомали, к которому к тому моменту присоединился друг. СМИ писали, что в Имомали выстрелили из ракетницы, после чего он достал нож.

Подозреваемый был задержан 19 января. Возбуждено уголовное дело об убийстве.