МАГАТЭ: на Чернобыльской АЭС прервано внешнее энергоснабжение

Чернобыльская АЭС осталась без внешнего энергоснабжения. Об этом сообщил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Линии электропередачи, питающие другие АЭС, также были затронуты»,— приводит слова господина Гросси пресс-служба МАГАТЭ. Это произошло из-за «военной активности», при которой были повреждены несколько важных для снабжения объектов электроподстанций.

МАГАТЭ внимательно следит за развитием ситуации, чтобы оценить влияние инцидента на ядерную безопасность в регионе, заверил Рафаэль Гросси.

В прошлый раз Чернобыльская АЭС подвергалась атаке 14 февраля 2025 года. Тогда получил повреждения защитный саркофаг на объекте. Власти Украины сочли ударившие по станции БПЛА российскими. В РФ обвинения отвергли. В декабре в МАГАТЭ рассказали, что после удара беспилотников саркофаг на ЧАЭС утратил основные функции безопасности.

Чернобыльская АЭС находится на берегу реки Припять. Расположенный рядом одноименный город в Киевской области покинут жителями после аварии в 1986 году.