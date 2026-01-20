Нижегородская мэрия сообщила о снижении числа аварий на теплосетях на 22%

С 1 октября 2025 по 12 января 2026 года в Нижнем Новгороде зафиксировано 485 аварий на теплосетях. Это на 22% меньше в сравнении с тем же периодом предыдущего сезона, сообщила и.о. директора департамента жилья Ирина Ключева на заседании комиссии думы по городскому хозяйству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Крупных аварий с длительным отключением тепла не было. Жалоб на отопление поступило 990, что меньше также на 22%.

Из общего количества теплосетей в Нижнем Новгороде 55% приходится на АО «ОКО» (бывшее «Теплоэнерго»), 25% — на ООО «Теплосети» (входит в «Эн+ Тепло Волга», обслуживает Автозаводский и часть Ленинского района), 12% — на ПАО «Т плюс» (Кстовский район) и 8% на прочие организации.

Ирина Ключева добавила, что на сетях «ОКО» число аварий уменьшилось на 35%, у «Теплосетей» — на 13%.

Депутат и руководитель управляющей компании в Автозаводском районе «Наш дом» Владимир Аношкин усомнился в статистике департамента. По статистике УК, с 1 октября по 18 января на закрепленной территории было почти 1,44 тыс. отключений тепла в домах против 1,39 тыс. годом ранее. Ирина Ключева возразила, что департамент пользуется данными ЕДДС.

Владимир Аношкин считает, что «Теплосетям» надо нарастить процент перекладки труб: при рекомендованных 5% от общей протяженности сетей в 2025 году компания переложила только 2,5%.

Депутат и замдиректора нижегородского филиала ООО «Эн+ Тепло Волга» Алексей Родин напомнил, что депутаты не раз поднимали вопрос о том, чтобы от имени городских властей попросить у области допфинансирование. Но каждый раз обращения «каким-то образом откладывались». «Чем же тогда Автозаводский район так не угодил городу? Гигантский район, и деньги не выделяются. В существующем тарифе ни одна организация не сможет делать пятипроцентную перекладку»,— высказался он.

Ирина Ключева в ответ сказала, что департамент пытается все компании заявлять в федеральные программы, а не только «ОКО», принадлежащее муниципалитету.

Ирина Швецова