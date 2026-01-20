После паузы длиной в один месяц возвращается Лига чемпионов. Вечером 20 января будут сыграны первые матчи седьмого тура общего этапа. В ближайшие два дня команды проведут 18 встреч. На какие игры стоит обратить внимание? Выяснял спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Peter Cziborra / Reuters Фото: Peter Cziborra / Reuters

Общий этап близок к завершению, и осечки сейчас стоят дорого. Вылететь из первой восьмерки, которая гарнирует выход в play-off без дополнительных матчей, могут сразу несколько клубов. Среди них, миланский «Интер», который сегодня встречается с лидером турнира, лондонским «Арсеналом», уже обеспечившим себе место в «топ-восемь».

По вывеске этот матч кажется самым ярким в ближайшие два дня. Но будет ли этот он самым зрелищным, вопрос открытый. Все-таки футбол, который поставил британскому клубу его наставник Микель Артета, сложно назвать эффектным. Тут главные элементы — непроходимая оборона и стандарты. И две нулевые ничьи «Арсенала» в английской премьер-лиге с «Ливерпулем» и «Ноттингем Форест» показывают, что случается всякое. Но несмотря на это, «Арсенал» сейчас все равно лучший, считает комментатор Александр Елагин: «"Арсенал" на данный момент — сильнейший клуб в Англии».

Впрочем, «Интер» в Италии тоже идет на первой позиции, и букмекеры, несмотря на всю мощь «Арсенала»? явным фаворитом в этом матче его не сделали. Играть против насыщенной обороны миланский клуб умеет блестяще и показывает при этом очень высокое качество, считает футбольный эксперт Игорь Корнеев: «У них всегда достаточно моментов, и есть лидеры, которые гонят команду. Из них очень выделяется Лаутаро Мартинес. "Интер" — цельная команда. У них есть и опыт, и молодость, но самое главное — это футбольное качество».

Кроме противостояния «Интер»—«Арсенал», сегодня букмекеры не видят фаворита в матчах Тоттэнхэм—«Боруссия» и «Олимпиакос»—«Байер». В остальных встречах исходы более очевидны. Сложно представить, что действующий чемпион, ПСЖ, не справится с лиссабонским «Спортингом» или мадридский «Реал» не сможет разобраться с «Монако». Правда, «сливочных» в последнее время обсуждают больше в связи с постоянными неудачами и сменой тренера. С Хаби Алонсо на Альваро Арбелоа. Но дело в том, что у монегасков, где играет россиянин Александр Головин, дела идут еще хуже. Семь поражений в восьми последних матчах чемпионата Франции это доказывают, уверен футбольный аналитик Константин Клещев: «Если у Головина все более или менее в порядке, то у команды нет. Никто пока что не может понять, зачем пришел новый тренер, бельгиец Себастьян Поконьоли, что он хочет от команды, и какую игру ей ставит. Пока что это все приводит к тому, что в ЛЧ одна команда уже болтается в середине таблицы».

Так что выбрать матч для просмотра 20 января будет крайне сложно. С одной стороны, хочется увидеть первую игру «Реала» с новым наставником в Лиге чемпионов. С другой, как пропустить противостояние «Интера» и «Арсенала» на «Сан-Сиро». Впрочем, какой бы матч вы не выбрали, в вечернем слоте можно увидеть стразу три встречи подряд. Дело в том, что в этот раз футбольная программа Лиги чемпионов стартует очень рано. Первая встреча «Кайрат»—«Брюгге» начнется аж в 18:30, затем в 20:45 игра «Будё-Глимт»—«Манчестер Сити», и только в 23:00 нас ждут муки выбора. Хотя в онлайн-кинотеатре Okko, который всt покажет в прямом эфире, есть формат мултикаста, где можно следить за всеми встречами одновременно.

Владимир Осипов