Омского чиновника ждет суд за причинение бюджету ущерба на 61 млн рублей

Завершено расследование уголовного дела директора Центра учета и содержания собственности Омской области. Чиновнику вменяется в вину превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы), рассказала официальный представитель регионального управления Следственного комитета Лариса Болдинова.

По информации облпрокуратуры, в период с января 2022-го по октябрь 2024 года чиновник подписал 81 госконтракт с различными предпринимателями на приобретение жилья детям-сиротам. Для освоения всех выделенных на данные цели средств и получения премий за свою работу он заключал договоры по покупке недвижимости по значительно завышенной цене. Правоохранители подсчитали, что потери регионального бюджета составили 61 млн руб. На эти средства можно было приобрести 25 квартир для детей-сирот.

Как сообщили в управлении СКР, следствие внесло в правительство Омской области представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, выразившихся в ненадлежащем контроле за заключением госконтрактов.

Илья Николаев