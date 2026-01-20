«Если кто-то хочет разговаривать, мы никогда не откажемся»

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел 20 января пресс-конференцию по внешнеполитическим итогам 2025 года. В ходе почти трех часов он отвечал на вопросы журналистов из разных стран мира — об украинском кризисе, конфликте вокруг Гренландии, отношениях с дружественными и недружественными странами и деталях встречи с госсекретарем США Марко Рубио, на которой, как сообщали ранее американские СМИ, речь неожиданно зашла о «Крестном отце». “Ъ” собрал наиболее значимые цитаты из выступления Сергея Лаврова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД Сергей Лавров

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Глава МИД Сергей Лавров

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Об украинском урегулировании «Мы привержены, как неоднократно подчеркивал президент Путин, поиску дипломатического решения украинского кризиса. Если посмотреть на историю этого кризиса начиная с 14-го года, и особенно в период с 22-го года, нет недостатка, не было недостатка в доброй воле со стороны Российской Федерации в том, что касается заключения политических договоренностей. Но каждый раз наши западные, прежде всего европейские, соседи делали все, чтобы эти договоренности сорвать. Точно так же они себя ведут и по отношению к тем инициативам, которые выдвигает администрация Дональда Трампа, всячески стремясь убедить американскую администрацию не договариваться с Российской Федерацией».

«Мы оценили, что при Трампе США стали единственной страной, которая не только выразила понимание учета интересов российской стороны, но и предложила развязки, которые учитывали первопричины нынешнего кризиса. Мы такой подход поддерживаем и считаем его абсолютно оправданным… Мы видим, как буквально истерично Европа и Зеленский со своей командой пытаются сбить Соединенные Штаты с этой позиции и пытаются опять навязать свои концепции, включая прежде всего 60-дневное, а то и вечное перемирие… Позволить (Западу.— “Ъ”) в очередной раз перевооружить киевский режим и дать ему возможность перевести дух и опять наброситься на Российскую Федерацию в качестве инструмента обезумевших западноевропейцев — конечно, мы такую роскошь позволить себе не можем».

в очередной раз перевооружить киевский режим и дать ему возможность перевести дух и опять наброситься на Российскую Федерацию в качестве инструмента обезумевших западноевропейцев — конечно, мы такую роскошь позволить себе не можем». «Предложения об урегулировании, которые опираются на задачу сохранить нацистский режим в той части Украины, которая будет так называться,— они, конечно, абсолютно неприемлемы». «В Европе пошли разговоры, что, поскольку американцы ненадежны, Гренландия это подтвердила, надо срочно создавать систему безопасности в Европе без США, но с Украиной. То есть гарантии безопасности, о которых с благородным гонором говорят европейские наши коллеги, пропагандируя свой вклад в обеспечение интересов мира, эти гарантии безопасности предусмотрены для нынешнего киевского нацистского режима. Не надо об этом забывать».

«Никто не говорит о том, как должна быть устроена жизнь на той территории, которая останется под украинским контролем. Ни слова о восстановлении прав русскоязычных, ни слова о снятии запрета на использование русского языка во всех сферах жизни, о снятии запрета на деятельность украинской канонической православной церкви. Вообще ничего нет».

О заявлениях Дональда Трампа

«Мы прекрасно видим непоследовательность в действиях администрации Дональда Трампа в том, что касается вопросов обеспечения международной безопасности, отношения к международному праву… Трамп, отвечая на соответствующий вопрос несколько дней назад, сказал, что его не интересует международное право и все нормы поведения на международной арене определяются его собственной моралью. Это интересное высказывание».

О Венесуэле

«Мы стали свидетелями беспрецедентных событий — грубого вооруженного вторжения США в Венесуэлу с десятками убитых и раненых, свидетелями захвата и вывоза из страны законного президента Николаса Мадуро с его супругой. Наблюдаем параллельно с этими действиями угрозы в адрес Кубы, других стран Латиноамериканского и Карибского региона».

О Марко Рубио и «Крестном отце»

«Такой разговор (в ходе которого госсекретарь США Марко Рубио, по данным газеты The New York Times, включил “режим любителя кино” и процитировал Вито Корлеоне из “Крестного отца”, проведя аналогию между мужчинами и ядерными державами, которые не могут быть беспечными.— “Ъ” ) действительно был, и раз Марко счел возможным об этом упомянуть прессе, я не вижу причин, по которым я не могу добавить некоторые детали. В самом начале нашей встречи в Эр-Рияде Марко сказал почти следующее, я не могу, конечно, цитировать дословно, но суть я передаю точно, я ее хорошо запомнил.

) действительно был, и раз Марко счел возможным об этом упомянуть прессе, я не вижу причин, по которым я не могу добавить некоторые детали. В самом начале нашей встречи в Эр-Рияде Марко сказал почти следующее, я не могу, конечно, цитировать дословно, но суть я передаю точно, я ее хорошо запомнил. Он сказал, что внешняя политика США при президенте Трампе определяется национальными интересами и здравым смыслом, что предполагает, что американцы признают наличие таких же интересов у своих ведущих партнеров. Там не было сказано “у всех стран мира”, но — “у своих ведущих партнеров”, у других великих держав. Далее он продолжил: “Национальные интересы таких стран, как США и Россия, не всегда будут совпадать, в большинстве случаев они не будут совпадать. Но когда они совпадают — национальные интересы США и России,— будет грубой ошибкой не использовать это совпадение, чтобы согласовать и реализовать совместные взаимовыгодные проекты в экономике, торговле, сфере инвестиций и так далее”. Затем он сказал следующее: “Но когда эти национальные интересы у таких стран, как Россия и США, не совпадают, будет преступлением позволить этому несовпадению деградировать в конфронтацию, тем более в конфронтацию горячую”. Я в ответ сказал, что я полностью разделяю эту философию, эту логику».

О стратегической стабильности

«Американцы сигнализируют, что надо какие-то новые начать переговоры о стратегической стабильности, упоминается Китай, но это все делается в публичном пространстве в ходе общения с журналистами. Каких-то конкретных контактов на эту тему между специалистами двух стран не происходит».

О притязаниях США на Гренландию «Конечно, когда (США.— “Ъ” ) оправдывают происходящее вокруг Гренландии тем, что иначе ее захватит Россия или Китай, нет таких подтверждений. И на Западе уже экономисты, политологи их опровергают. Мы не имеем никакого отношения к планам захватить Гренландию — я не сомневаюсь нисколько, что в Вашингтоне прекрасно знают об отсутствии таких планов и у России, и у КНР. В любом случае мы исходим из того, что мы не имеем отношения к этому вопросу. Мы наблюдаем, безусловно. Это серьезная геополитическая ситуация. И будем делать выводы по итогам развязки этой проблемы».

) оправдывают происходящее вокруг Гренландии тем, что иначе ее захватит Россия или Китай, нет таких подтверждений. И на Западе уже экономисты, политологи их опровергают. Мы не имеем никакого отношения к планам захватить Гренландию — я не сомневаюсь нисколько, что в Вашингтоне прекрасно знают об отсутствии таких планов и у России, и у КНР. В любом случае мы исходим из того, что мы не имеем отношения к этому вопросу. Мы наблюдаем, безусловно. Это серьезная геополитическая ситуация. И будем делать выводы по итогам развязки этой проблемы». «Если говорить о Гренландии, это ведь часть проблемы, связанной с последствиями колониальной эпохи. С XII века, по сути, Гренландия была колонией Норвегии, затем в XVII и начале первой половины XX века это датская колония, и где-то только к середине прошлого века была подписана договоренность, что она входит уже в состав Дании не как колония, а как ассоциированная территория.

Но в принципе Гренландия — это не естественная часть Дании, правда ведь? Она не была ни естественной частью Норвегии, ни естественной частью Дании. Это колониальное завоевание. То, что там жители сейчас привыкли и им комфортно, это другой вопрос… Проблема бывших колониальных владений стоит все более и более серьезно. Сейчас в мире, по реестру ООН, 17 территорий, которые либо лишены суверенитета, либо находятся в прямой зависимости от управляющих держав. Франция, вопреки резолюциям Генеральной ассамблеи ООН, продолжает удерживать остров Майотта, который по всем решениям всемирной организации является часть Коморских островов. Британия продолжает удерживать Мальвинские острова, тоже нарушая многочисленные резолюции Генеральной ассамблеи ООН. Британия также удерживает маврикийский остров Чагос. И много других примеров — Французская Полинезия, Новая Каледония, острова Эпарс». О Крыме и Гренландии «Крым не менее важен для безопасности Российской Федерации, чем Гренландия для Соединенных Штатов».

О сотрудничестве в Арктике

«Мы заинтересованы в налаживании открытого свободного арктического сотрудничества в рамках Арктического совета, где интересы безопасности, экономики, окружающей среды, коренных народов, всех участников арктического взаимодействия, Арктического советам были бы учтены. Не мы прекращали сотрудничество в этой структуре, не мы прерывали контакты. И кстати, Соединенные Штаты проявляют заинтересованность возобновить дискуссии в рамках Арктического совета в отличие от некоторых европейцев».

О НАТО и ОБСЕ «НАТО, ОБСЕ — это евроатлантические структуры, и как таковые они испытывают на себе глубочайший кризис этой самой НАТО, в которой сейчас идут разговоры вплоть до того, не пора ли ее закрывать, потому что одна страна НАТО собирается нападать на другую страну НАТО». О европейских лидерах «Вот тут (канцлер ФРГ Фридрих.— “Ъ”) Мерц сказал, что Россия — европейская страна, надо с ней разговаривать. Осенило!.. Тем, кто хочет с нами разговаривать всерьез, я советую не говорить об этом громко и потом горделиво озирать аудиторию, а если есть интерес серьезный, надо просто позвонить, как у дипломатов принято, без всяких обвинений. Если кто-то хочет разговаривать, мы никогда не откажемся. Даже прекрасно понимая — сделаю такую оговорку,— что с нынешними лидерами Европы ни о чем договориться, скорее всего, не получится. Они слишком глубоко себя загнали в ненависть к России». О Британии «Без всяких обид, я считаю, что нужно Британию называть Британией, потому что Великобритания — это единственный пример, когда страна сама себя называет великой».

Об отношениях с Молдавией

«Мы всячески заинтересованы в том, чтобы с Молдавией у нас были нормальные отношения. Мы не даем никакого повода для того, чтобы с той стороны при науськивании Европейского союза предпринимались какие-то враждебные действия, но, к сожалению, Европейский союз не отстает от нынешних властей в Кишиневе, которые полностью ему подотчетны».

Об американской инициативе по созданию «Совета мира» «Совет мира» по Газе: как будет работать и кого пригласили «Мы заинтересованы использовать любые возможности, которые будут приближать нас к решению проблем палестинского народа, прежде всего острейших гуманитарных проблем, вызванных боевыми действиями Израиля, которые выходят за рамки международного гуманитарного права. И вслед за решением гуманитарных проблем палестинского народа, конечно же, нужно будет приступать к урегулированию политической ситуации через — и мы в этом по-прежнему убеждены — выполнение решений ООН: без создания палестинского государства Ближний Восток не может быть стабильным… Безусловно, мы хотим прояснить концептуальное видение и практическое видение нашими американскими коллегами этой инициативы. Сейчас мы такие вопросы пытаемся прояснить, будем контактировать».

Об американских ракетах на территории Японии

«Мы по дипломатическим каналам передали нашим японским соседям о неприемлемости появления на японской территории в сентябре прошлого года американских ударных систем наземного базирования Typhon. Эти ударные системы были развернуты, как нам сказали, на временной основе только для проведения каких-то учений, но, по нашим данным, эти боевые комплексы Typhon, которые предназначены для пуска крылатых ракет Tomahawk, с территории Японии не выведены. Так что у нас озабоченность сохраняется».

Подготовила Елена Черненко