Число наркопреступлений в Удмуртии снизилось более чем на 6% в 2025 году

Органы правопорядка выявили и пресекли 2,5 тыс. наркопреступлений в Удмуртии за 2025 год. Из них большая часть, или 2,1 тыс. — сбыт наркотиков, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Установлены личности 484 преступников.

Как подсчитал «Ъ-Удмуртия», общее количество наркопреступлений в сравнении с 2024 годом сократилось на 6,5%. По сбыту наркотиков снижение на 6,3%.

За 2025 год была пресечена деятельность наркопритонов в трех районах Ижевска, включая Индустриальный, Ленинский и Устиновский, а также в Воткинске и Глазове.

Напомним, в начале января прокуратура Удмуртии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу двух 21-летний местных жителей, которые произвели 11 кг наркотиков в Якшур-Бодьинском районе.

Владислав Галичанин