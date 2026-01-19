Дело двух жителей Удмуртии о производстве 11 кг наркотиков направили в суд

Прокуратура Удмуртии утвердила обвинение по уголовному делу двух 21-летних местных жителей о производстве 11 кг наркотиков в нарколаборатории. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Молодым людям инкриминируется покушение на незаконный сбыт наркотиков и незаконное производство запрещенных веществ в особо крупном размере (ст. 228.1 УК, до 20 лет лишения свободы).

Следствие считает, что в марте—июле 2025 года обвиняемые совместно с иными лицами организовали нарколабораторию по производству синтетики для ее дальнейшей продажи. Цех был оборудован в одном из садовых товариществ в Якшур-Бодьинском районе.

Деятельность нарколабораторию пресекли сотрудники УФСБ по Удмуртии. Обвиняемые находятся под стражей. Уголовные дела на иных лиц выделены в отдельное производство. Фигуранты предстанут перед Верховным судом республики.