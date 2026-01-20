Ульяновская область находится в тройке лидеров ПФО по индексу промпроизводства

Ульяновская область заняла третье место по индексу промышленного производства (ИПП) среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО). Он составил 103,6% в январе-ноябре 2025 года по сравнению с показателем за аналогичный период 2024 года. Данные опубликовал Оренбургстат в докладе о социально-экономическом развитии региона.

Индекс промпроизводства за отчетный период превысил 100% еще в семи регионах ПФО. Лидируют в списке Татарстан с показателем 111,6% и Удмуртская Республика (107,2%).

Наихудший показатель по ИПП в январе-ноябре 2025 года зафиксирован в Самарской области (94,2%).

Андрей Сазонов