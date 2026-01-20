Индекс промпроизводства в Самарской области — худший в ПФО

Самарская область заняла последнее 14-е место по индексу промышленного производства (ИПП) среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО). Он составил 94,2% в январе-ноябре 2025 года по сравнению с показателем за аналогичный период 2024 года. Данные опубликовал Оренбургстат в докладе о социально-экономическом развитии региона.

Фото: Сергей Богатюк, Коммерсантъ

В восьми субъектах ПФО индекс промпроизводства за отчетный период превысил 100%. Лидирует в списке Татарстан с показателем 111,6%. В тройке лидеров оказались Удмуртская Республика и Ульяновская область (107,2% и 103,6% соответственно). Индекс промпроизводства превысил 100% в Мордовии, Чувашии, Пензенской и Саратовской областях, а также в Марий Эл.

Помимо Самарской области индекс промпроизводства ниже 100% зафиксирован в Башкортостане, Пермском крае, Кировской, Оренбургской и Нижегородской областях.

Андрей Сазонов