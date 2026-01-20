Бывший корпус СКФУ в центре Пятигорска выставили на торги за 100 млн рублей

«Дом.РФ» выставил на торги имущественный комплекс в центре Пятигорска Ставропольского края. Начальная цена лота достигает 99,84 млн руб., а заявки принимают до 16 марта 2026 года — аукцион назначен на 20 марта. Комплекс включает земельный участок площадью 0,15 га и четырехэтажное здание общей площадью 2600 кв. м по адресу: ул. Розы Люксембург, 88, лит. Б. Ранее это имущество принадлежало Северо-Кавказскому федеральному университету (СКФУ), но теперь компания предлагает его под клинику, гостиницу или офис — объект расположен в пешей доступности от остановок общественного транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пресс-служба «Дом.РФ» подчеркивает активное участие компании в развитии неиспользуемого федерального имущества в регионе. В сентябре 2025 года фирма продала коммерческое помещение площадью 145,6 кв. м в Ленинском районе Ставрополя за 4,07 млн руб. Годом ранее, в 2024-м, на курортной зоне Пятигорска ушел с молотка комплекс на участке 0,07 га за 48,22 млн руб., а в центре Ставрополя аналогичный лот на 0,15 га реализовали за 129 млн руб. Эти сделки демонстрируют стратегию «Дом.РФ» по вовлечению в оборот заброшенных активов, что особенно актуально для Ставропольского края с его высоким туристическим потенциалом — Пятигорск ежегодно принимает свыше 1,5 млн отдыхающих.

Лот доступен для просмотра на электронной площадке torgi.gov.ru в реестре Росимущества — там указаны технические характеристики, включая высоту здания в четыре этажа и возможность перепланировки под коммерческие нужды. Аналогичный комплекс по тому же адресу пытались продать еще в июле 2025 года с начальной ценой 116 млн руб. и задатком 23 млн руб., но тогда аукцион назначили на 8 августа — заявки не собрали, и стартовая сумма снизилась почти на 16 млн руб.

Пятигорск в 2025 году город привлек инвестиции на 15 млрд руб. в туризм и коммерческую недвижимость, а продажа таких объектов помогает пополнить бюджет и оживить центр. Потенциальные покупатели уже проявляют интерес — по данным площадки, просмотры лота превысили 500 за сутки после объявления. Средняя цена за квадратный метр в центре Пятигорска достигает 40–50 тыс. руб., что делает объект выгодным при перепрофилировании под гостиницу — загрузка отелей в сезон превышает 90%.

«Дом.РФ» продолжает политику оптимизации федерального имущества: в 2025 году компания провела 1200 торгов по всей России на 150 млрд руб., из них 15% пришлись на Северный Кавказ. Если аукцион пройдет успешно, вырученные средства направят на жилищные программы края, где дефицит коммерческих площадей составляет 200 тыс. кв. м.

Станислав Маслаков