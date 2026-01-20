Renault третий год подряд наращивает продажи автомобилей

Продажи Renault Group растут третий год подряд. По итогам 2025 года автоконцерн реализовал 2,34 млн машин, что на 3,2% больше по сравнению с предыдущим годом.

Продажи выросли у всех трех марок французского производителя. Renault зарегистрировала такой же рост, что и весь концерн,— на 3,2%, а объем продаж составил 1,63 млн автомобилей. Продажи бюджетной марка Dacia выросли на 3,1%, до 697,4 тыс. авто. Производитель спортивных автомобилей Alpine впервые зафиксировал годовой объем продаж выше 10 тыс. (почти 11 тыс. автомобилей). Его продажи выросли на 139,2% по сравнению с 2024 годом.

Добиться положительной динамики продаж Renault смогла только благодаря значительному росту спроса на гибридные и полностью электрические автомобили. И если продажи гибридов выросли на 17%, до 287 тыс., то электромобилей — сразу на 72,2%, до 152 тыс. Теперь на электромобили приходится более 20% продаж французского концерна. А вот продажи авто с ДВС значительно падали — на 29,6% в первой половине 2025 года и на 10,6% во втором полугодии.

