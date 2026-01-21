Госдума разрешит регионам самим решать, какие автобусы должны ездить по выделенкам

Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий регионам допускать на выделенные полосы туристические и другие виды автобусов, обслуживающих «массовые мероприятия».

Сейчас, согласно ПДД, на выделенки разрешено выезжать школьным автобусам и наземному городскому транспорту. Для удовлетворения «интересов туристического транспорта», поясняли в Минтрансе, субъекты федерации должны решать, какие еще виды транспорта допускать на полосы с учетом «региональной специфики, городской инфраструктуры и потребностей жителей». Это могут быть, к примеру, туристические автобусы или транспорт, перевозящий отдыхающих в пансионате. Для расширения полномочий регионов правительство предложило поправки к закону «О безопасности дорожного движения».

Власти Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя сегодня уже могут утвердить собственные перечни автобусов, которым разрешено ездить по полосам. Законопроект наделяет таким правом остальные субъекты. Штраф за выезд на выделенку в Москве и Петербурге составляет 4,5 тыс. руб., в остальных городах — 2,25 тыс. руб.

“Ъ” ранее опрашивал регионы по поводу заинтересованности в новом законе: власти Московской области и Краснодарского края заявили, что планируют воспользоваться новой опцией.

Подробнее читайте в материале «Выделенкам добавят движения».

Иван Буранов