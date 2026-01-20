Людмила Самсонова проиграла в первом круге Australian Open, упустив два матчбола

Людмила Самсонова, занимающая 18-ю строчку в мировой классификации, покинула одиночный турнир Australian Open после матча первого круга. В нем россиянка уступила 48-й ракетке мира немке Лауре Зигемунд.

Фото: Edgar Su / Reuters

Первый сет сложился для Людмилы Самсоновой легко: она выиграла партию со счетом 6:0. Россиянка продолжила играть уверенно и во втором сете: в нем она вела 5:2, дважды подавала на матч, а при счете 5:3 в свою пользу имела два матчбола на приеме, но не воспользовалась шансами и в итоге уступила сет со счетом 5:7. На старте решающей партии третья ракетка России взяла чужую подачу и вновь завладела преимуществом. Однако и на этот раз довести дело до победы ей не удалось. В итоге Лаура Зигемунд выиграла растянувшийся на 2 часа 33 минуты матч со счетом 0:6, 7:5, 6:4.

Так продолжилась череда неудачных выступлений Людмилы Самсоновой в Мельбурне. Теннисистка, поднимавшаяся на 12-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), никогда не проходила на австралийском мейджоре дальше второго круга.

Соперницей Зигемунд по матчу второго круга станет победительница встречи двух австралиек: прошедшей в основную сетку через квалификацию Мэддисон Инглис и Кимберли Бирелл.

Ранее во вторник 33-я ракетка мира россиянка Анна Калинская со счетом 7:6 (7:3), 6:1 за 1 час 39 минут справилась с британкой Сонай Картал, которая располагается на 66-м месте рейтинга WTA. Ее следующей противницей станет Юлия Грабер из Австрии (95-я в мире).

Australian Open — первый в сезоне турнир Большого шлема. Турнир завершится 1 февраля. Действующей победительницей соревнования в женском одиночном разряде является американка Мэдисон Киз.

Арнольд Кабанов