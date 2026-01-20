Politico: ЕС запретит использование оборудования Huawei в сетях 5G

Еврокомиссия намерена на законодательном уровне запретить странам ЕС использовать оборудование Huawei в своих сетях стандарта 5G. Об этом Politico рассказала вице-президент Еврокомиссии по технологиям и политике безопасности Хенна Вирккунен.

«Я недовольна тем, как государства-члены внедряют наши инструкции по работе с 5G,— заявила госпожа Вирккунен, имея в виду рекомендации ЕС по работе с поставщиками с высоким уровнем риска.— Мы знаем, что в наших сетях 5G, в критически важных частях, по-прежнему есть поставщики с высоким уровнем риска… поэтому теперь у нас будут более строгие правила в этом отношении».

Евросоюз еще в 2020 году принял план по отказу операторов связи от использования оборудования китайских производителей Huawei и ZTE в инфраструктуре 5G. Но эти меры были необязательными к исполнению. Сегодня Еврокомиссия предложит новый закон «О кибербезопасности», который запретит использование оборудования Huawei в критически важных телекоммуникационных сетях ЕС.

Кирилл Сарханянц