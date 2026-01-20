Фигурист Петр Гуменник установил рекорд России по баллам за короткую программу
Петр Гуменник лидирует после короткой программы на мемориале Петра Грушмана. За свое выступление фигурист получил 109,05 балла, установив рекорд России.
В короткой программе Гуменник чисто приземлил каскад четверной флип—тройной тулуп, четверной лутц и тройной аксель. Все непрыжковые элементы были исполнены на высший, четвертый уровень. Мемориал Петра Грушмана станет последним соревнованием для Петра Гуменника перед Олимпийскими играми в Италии.
Турнир проходит в Санкт-Петербурге. После короткой программы вторым идет Семен Соловьев (88,53). Тройку лучших замыкает Илья Строганов (74,22). С произвольными программами мужчины выступят в четверг.
Ранее рекорд страны по баллам за короткую программу принадлежал Евгению Семененко — 108,29. Это достижение он установил в октябре 2024 года на мемориале Панина-Коломенкина.
Петру Гуменнику 23 года. Он является чемпионом России (2026), также на его счету серебряная (2023) и бронзовая (2024) награды национального первенства. В 2025 году спортсмен выиграл олимпийский квалификационный отбор и завоевал путевку на Игры. В феврале Петр Гуменник и фигуристка-одиночница Аделия Петросян в нейтральном статусе выступят на Олимпиаде, которая пройдет в Милане и Кортина-д'Ампеццо.