Лавров: Армения не сможет перейти на стандарты ЕС без выхода из ЕАЭС

Члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) технически не могут перейти на стандарты Евросоюза. Так глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал стремление Армении вступить в ЕС. По его словам, вице-премьер России Алексей Оверчук «не раз разъяснял» это своему армянскому коллеге.

Сергей Лавров также сообщил, что обсуждал этот вопрос с главой МИД Армении Араратом Мирзояном и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время визита в Ереван. Российский министр иностранных дел отмечал, что членство в ЕС и ЕАЭС несовместимо из-за разных норм в торговле, инвестициях, а также из-за стремления Брюсселя преобразовать нормативно-правовую базу Армении по стандартам ЕС.

«Я уж не говорю о том, что эти стандарты подразумевают, как я говорил в случае с Сербией, полное присоединение к внешней политике Европейского союза, что означает и присоединение к антироссийским санкциям, к антироссийским заявлениям и так далее»,— сказал господин Лавров.

В декабре 2025 года Армения и ЕС подписали повестку стратегического партнерства. Страна договорилась развивать отношения с блоком в областях демократии и верховенства права, реформах правосудия, прав человека, социально-экономического развития и т.д. Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что Евросоюз направит €15 млн на повышение сопротивляемости Армении в преддверии парламентских выборов в республике. Они пройдут в июне этого года. По словам госпожи Каллас, из-за этого наблюдаются «дезинформационные атаки против Армении» со стороны России.