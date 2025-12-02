ЕС выделит Армении €15 млн «для повышения сопротивляемости»

Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что Евросоюз направит €15 млн на повышение сопротивляемости Армении в преддверии парламентских выборов в республике. По ее словам, на этом фоне наблюдаются «дезинформационные атаки против Армении» со стороны России.

«Мы видим те же самые сети, которые очень активно использовались в Молдове, тот же сценарий. Финансирование ЕС поможет обнаруживать и противодействовать внешнему воздействию»,— заявила Кас Каллас на пресс-конференции по итогу шестого заседания Совета партнерства Армения–ЕС в Брюсселе (цитата по News.am). «Вы не одиноки перед этими вызовами, мы готовы оказать вам активную поддержку»,— отметила она.

Верховный комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос также рассказала, что ЕС инвестирует €500 млн в укрепление энергетической безопасности и диверсификации Армении. Речь идет о соединении армянской энергосистемы с грузинской, а затем — с турецкой. «Почему? Чтобы вы все меньше зависели от российской энергии»,— пояснила госпожа Кос армянским журналистам.

Лусине Баласян