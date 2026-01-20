Курьеров телефонных мошенников из Татарстана отправили в колонию

Ульяновский областной суд оставил без изменений приговор Карсунского районного суда, признав двух жителей Татарстана, действовавших как курьеры телефонных мошенников, виновными в покушении на мошенничество, сообщает «Ъ Волга» со ссылкой на прокуратуру Ульяновской области.

По версии следствия, 21-летний Марсель Гильманов и 20-летний Артур Садыков выполняли указания своих кураторов через мессенджеры, доставляя потерпевшим деньги, полученные под угрозой уголовного преследования. В числе жертв — пенсионеры и несовершеннолетние жители Татарстана и Ульяновской области. Общий ущерб потерпевшим составил более 9,3 млн руб.

Марсель Гильманов приговорен к трем с половиной, а Артур Садыков — к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Их признали виновными в покушении на мошенничество в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Анна Кайдалова