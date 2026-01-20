В Ульяновской области курьеры телефонных мошенников отправлены в колонию

Ульяновский областной суд отказал курьерам телефонных мошенников и оставил без изменения приговор Карсунского районного суда, признавшего двух граждан Татарстана виновными в покушении на мошенничество в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, до семи с половиной лет лишения свободы) и в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Об этом во вторник сообщила прокуратура Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Осужденные — двое жителей Татарстана — 21-летний Марсель Гильманов и 20-летний Артур Садыков, курьеры телефонных мошенников, исполнявшие полученные в мессенджере указания своих неизвестных кураторов за обещанное вознаграждение.

Телефонные мошенники действовали по стандартной схеме: 27 января 2025 года они в ложном аккаунте мессенджера под видом директора школы, в которой раньше работала эта жительница Сурского района Ульяновской области, сообщили, что якобы идет некая проверка, и ей позвонит сотрудник ФСБ. После чего женщине позвонил другой мошенник, представившийся сотрудником ФСБ. Он обвинил женщину в том, что она подозревается в финансировании украинских террористических организаций, и ей грозит уголовное преследование. Напуганную пенсионерку убедили в необходимости срочно снять со счетов все средства и передать их специальному курьеру «для обеспечения сохранности денег». 3 февраля 2025 года женщина отдала прибывшим курьерам — Марселю Гильманову и Артуру Садыкову — 8,2 млн руб. Их и задержали с поличным сотрудники полиции при попытке выезда из Сурского.

В ходе следствия выяснилось, что эти же курьеры 29 января уже в Татарстане участвовали еще в одной мошеннической схеме. Тогда иностранные мошенники, аналогичным образом напугав несовершеннолетнего жителя Казани, убедили его в необходимости отдать из сейфа родителей 1,1 млн руб. «для декларирования». При этом для взлома сейфа через этого же подростка наняли специальных слесарей.

Обвиняемые вину признали частично, суду заявляли, что не знали о мошенничестве.

Районный суд приговорил Марселя Гильманова к трем с половиной, а Артура Садыкова — к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Осужденные обжаловали приговор, но Ульяновский областной суд в удовлетворении апелляционных жалоб отказал. С этого момента приговор вступил в законную силу, осужденные отправлены в колонию отбывать наказание.

В отношении организаторов мошеннической схемы, уголовное дело выделено в отдельное производство.

Андрей Васильев, Ульяновск