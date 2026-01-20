«Матч ТВ» и «Кинопоиск» объявили о новом эксклюзивном партнерстве

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» и телеканал «Матч ТВ» объявили о запуске новой партнерской программы «Матч Максимум»: теперь российский, итальянский, испанский футбол, UFC и другие соревнования станут доступны по одной подписке.

Также сообщается, что скоро появится витрина «Матч!», где пользователям будут доступны трансляции, записи прямых эфиров и обзоры спортивных событий. Также подписчики смогут выбрать аудидорожку между комментаторами и интершумом.

Цена подписки «Матч Максимум» составляет 499 рублей. Подписчики «Яндекс Плюс» смогут подключить ее с 19 января.

Арнольд Кабанов