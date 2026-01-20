На Ставрополье возбуждено дело о переводах денег запрещенным группировкам

28-летний житель Нефтекумска Ставропольского края отправил в 2022 году денежные переводы знакомым — участникам международных террористических организаций, запрещенных в России. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

Гражданин задержан и заключен под стражу по решению суда. Ему предъявлено обвинение по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование террористической деятельности).

По данным следствия, обвиняемый переводил средства с целью поддержки деятельности международных организаций, признанных террористическими на территории РФ.

Следователи собрали достаточную доказательственную базу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Валентина Любашенко