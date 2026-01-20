Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Песков о переговорах с США, Совете мира по Газе и опасениях по поводу инфляции

В Кремле выступили за восстановление торгово-экономических отношений с США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Он рассказал о планах спецпредставителя Владимира Путина Кирилла Дмитриева обсудить Украину с американской делегацией в Давосе, прокомментировал инициативу Дональда Трампа по созданию Совета мира по Газе и высказался об отсутствии опасений по поводу роста инфляции в РФ. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Об инфляции

  • Кабмин отслеживает процессы, связанные с возможным ростом цен, ситуация анализируется, и по мере необходимости будут обсуждения.
  • Опасений, что инфляцию в РФ не удастся удержать в пределах 4-5%, пока нет.
  • ЦБ мониторит ситуацию и принимает необходимые меры для поддержания макроэкономики.

О переговорах по Украине

  • Дмитриев в Давосе планирует встретиться с некоторыми представителями американской делегации.
  • Он передает информацию по мирному урегулированию на Украине.
  • Москва не в курсе обсуждений, которые постоянно идут между украинцами и европейцами.

Об отношениях с США

  • Россия является сторонником восстановления торгово-экономических отношений с США.

О Совете мира по Газе

  • У РФ пока очень много вопросов по теме Совета мира.
  • Москва надеется получить на них ответы в контакте с американцами.

О планах Путина

  • Путин примет с докладом главу Адыгеи Кумпилова.
  • Путин продолжает работу с регионами, в том числе в плане обсуждения итогов 2025 года.

О встрече G7

  • РФ не получала приглашение на встречу с G7 в Париже.

