Песков о переговорах с США, Совете мира по Газе и опасениях по поводу инфляции
В Кремле выступили за восстановление торгово-экономических отношений с США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Он рассказал о планах спецпредставителя Владимира Путина Кирилла Дмитриева обсудить Украину с американской делегацией в Давосе, прокомментировал инициативу Дональда Трампа по созданию Совета мира по Газе и высказался об отсутствии опасений по поводу роста инфляции в РФ. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Об инфляции
- Кабмин отслеживает процессы, связанные с возможным ростом цен, ситуация анализируется, и по мере необходимости будут обсуждения.
- Опасений, что инфляцию в РФ не удастся удержать в пределах 4-5%, пока нет.
- ЦБ мониторит ситуацию и принимает необходимые меры для поддержания макроэкономики.
О переговорах по Украине
- Дмитриев в Давосе планирует встретиться с некоторыми представителями американской делегации.
- Он передает информацию по мирному урегулированию на Украине.
- Москва не в курсе обсуждений, которые постоянно идут между украинцами и европейцами.
Об отношениях с США
- Россия является сторонником восстановления торгово-экономических отношений с США.
О Совете мира по Газе
- У РФ пока очень много вопросов по теме Совета мира.
- Москва надеется получить на них ответы в контакте с американцами.
О планах Путина
- Путин примет с докладом главу Адыгеи Кумпилова.
- Путин продолжает работу с регионами, в том числе в плане обсуждения итогов 2025 года.
О встрече G7
- РФ не получала приглашение на встречу с G7 в Париже.