Песков о переговорах с США, Совете мира по Газе и опасениях по поводу инфляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Он рассказал о планах спецпредставителя Владимира Путина Кирилла Дмитриева обсудить Украину с американской делегацией в Давосе, прокомментировал инициативу Дональда Трампа по созданию Совета мира по Газе и высказался об отсутствии опасений по поводу роста инфляции в РФ. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Об инфляции

Кабмин отслеживает процессы, связанные с возможным ростом цен, ситуация анализируется, и по мере необходимости будут обсуждения.

Опасений, что инфляцию в РФ не удастся удержать в пределах 4-5%, пока нет.

ЦБ мониторит ситуацию и принимает необходимые меры для поддержания макроэкономики.

О переговорах по Украине

Дмитриев в Давосе планирует встретиться с некоторыми представителями американской делегации.

Он передает информацию по мирному урегулированию на Украине.

Москва не в курсе обсуждений, которые постоянно идут между украинцами и европейцами.

Об отношениях с США

Россия является сторонником восстановления торгово-экономических отношений с США.

О Совете мира по Газе

У РФ пока очень много вопросов по теме Совета мира.

Москва надеется получить на них ответы в контакте с американцами.

О планах Путина

Путин примет с докладом главу Адыгеи Кумпилова.

Путин продолжает работу с регионами, в том числе в плане обсуждения итогов 2025 года.

О встрече G7