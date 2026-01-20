Мошенники похитили у нижегородцев 48 млн рублей за неделю

С 12 по 18 января мошенники похитили у жителей Нижегородской области 48 млн руб. За неделю полиция зарегистрировала 75 таких преступлений, сообщили в региональном управлении МВД.

Чаще всего злоумышленники использовали схемы «Мошенничество при онлайн-покупке» (21 случай), «Звонок от службы безопасности банка» (19 случаев) и «Предложение дополнительного заработка» (15 случаев).

Как писал «Ъ-Приволжье», за 11 месяцев 2025 года киберпреступники похитили у нижегородцев более 3 млрд руб. Половина таких правонарушений приходится на дистанционные мошенничества.

Полиция просит жителей не сообщать личные данные по телефону, не переводить деньги по указанию незнакомцев, проверять продавцов перед покупками и не верить гарантиям высокой доходности.

Елена Ковалева