С начала года киберпреступники похитили у нижегородцев более 3 млрд рублей

В Нижегородской области за 11 месяцев сотрудники полиции зарегистрировали свыше 12 тыс. киберпреступлений. Из них более 6 тыс. относятся к категории тяжких и особо тяжких. По данным полиции, доля киберпреступлений в общем количестве зарегистрированных противоправных деяний составила почти 40%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Основная часть IT-преступлений приходится на дистанционные мошенничества (51%) и кражи (11,6%). В результате данных преступных деяний, жертвами которых стали люди различного возраста, профессий и социальных групп, причиненный гражданам материальный ущерб составил более 3 млрд руб.

Сотрудники полиции с начала года раскрыли 3 тыс. киберпреступлений и привлекли к уголовной ответственности более 1,3 тыс. совершивших их граждан.

Андрей Репин