Новороссийск вошел в топ-20 городов России по количеству открытых точек Wi-Fi

В Новороссийске насчитываются 511 публичных Wi-Fi-точек с открытым соединением. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию геосервиса 2ГИС.

Сервис 2ГИС составил топ-20 крупнейших городов России по количеству публичных точек доступа Wi-Fi. В ходе мониторинга специалисты проанализировали более 100 муниципалитетов и насчитали около 33 тыс. точек. При анализе учитывались сети Wi-Fi неограниченным подключением, расположенные в общественных местах, торговых центрах и на остановках транспорта.

Наибольшее количество открытых точек Wi-Fi зафиксировано в Москве — 5,3 тыс., на втором месте Сочи с 2,6 тыс. точек, а на третьей позиции в топе расположился Нижний Новгород, где работают 1,2 тыс. точек Wi-Fi.

Новороссийск, где функционируют 511 точек доступа, уступил Волгограду. Там насчитывается 539 точек публичного Wi-Fi-соединения.

София Моисеенко