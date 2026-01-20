В Ижевске завершили расследование по делу работника ОПК о взяточничестве

СУ СКР по Удмуртии завершил расследование уголовного дела 50-летнего сотрудника оборонно-промышленного предприятия, обвиняемого в трех эпизодах взяточничества (ст. 290 УК, до 12 лет лишения свободы), сообщили в ведомстве.

По версии следствия, подозреваемый, будучи экономистом материально-технического снабжения одного из оборонных заводов в республике, с ноября 2022-го по февраль 2025 года получил до 600 тыс. руб. за лоббирование и продвижение коммерческих интересов юридических лиц на поставку товарно-материальных ценностей на предприятие.

На время следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Его арестовали в феврале 2025 года. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.