Новороссиец поджег чужой автомобиль после ссоры с женой
В Новороссийске местный житель поджег припаркованный автомобиль соседа после конфликта с женой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Согласно материалам следствия, 47-летний новороссиец, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поругался со своей супругой и ушел в магазин. Вместе со спиртным мужчина также приобрел жидкость для розжига. Он вылил жидкость на первую попавшуюся припаркованную машину во дворе, после чего поджег транспортное средство.
Мужчина осуществил поджог автомобиля «Ниссан». В общей сумме он нанес ущерб владельцу иномарки в размере 115 тыс. руб., как сообщили в полиции.
В отношении жителя Новороссийска возбудили уголовное дело. За повреждение чужого имущества ему может грозить до пяти лет лишения свободы.