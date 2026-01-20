Стоимость серебра впервые в истории превысила $95 за унцию

Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex обновила исторический максимум, превысив $95 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12:25 мск цена драгметалла достигала $95,14, прибавляя 7,30%. Одновременно фьючерс на золото с поставкой в феврале 2026 года на Comex дорожал на 2,94% — до $4,73 тыс. за тройскую унцию.

Накануне биржевая цена серебра с мартовской поставкой впервые превысила отметку $94 за унцию, также установив рекорд. Однако к 8:40 мск рост замедлился: после коррекции металл торговался на уровне $93,3. Стоимость февральского фьючерса на золото в тот же период увеличивалась на 1,78% и достигала $4,67 тыс. за тройскую унцию.