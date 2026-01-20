Дубль и передача Тарасенко помогли «Миннесоте» обыграть «Торонто»

«Миннесота Уайлд» на выезде обыграла «Торонто Мейпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 6:3.

Фото: John E. Sokolowski / Imagn Images / Reuters

В составе победителей дубль сделал российский форвард Владимир Тарасенко, также записавший в свой актив результативную передачу. Хет-триком отметился Маркус Фолиньо, еще одну шайбу забросил Райан Хартман. Нападающий Кирилл Капризов отдал два голевых паса. Кроме того, передача на счету форварда Данилы Юрова. У «Торонто» отличились Джон Таварес, Николас Робертсон и Остон Мэттьюс.

«Миннесота» занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 65 очков в 50 играх. «Торонто» идет шестым в Атлантическом дивизионе с 56 очками по итогам 49 встреч.

В других матчах дня «Каролина» дома победила «Буффало» — 2:1. Форвард Андрей Свечников забил гол и отдал передачу.

«Чикаго» на своем льду всухую переиграл «Виннипег» со счетом 2:0. Нападающий Илья Михеев отличился голевым пасом.

Защитник «Анахайма» Павел Минтюков записал в свой актив передачу. Его команда одержала домашнюю победу над « Нью-Йорк Рейнджерс» — 5:3. В составе проигравших отличились форвард Артемий Панарин, забросивший шайбу и отдавший пас, и защитник Владислав Гавриков, забивший гол.

«Нью-Йорк Айлендерс» на выезде оказался сильнее «Ванкувера» — 4:3. Голкипер гостевой команды Илья Сорокин отразил 29 бросков.

Таисия Орлова