АВК: затраты на открытие кинотеатра в России выросли в 5-6 раз

Открытие кинотеатра на 6-7 залов в России сегодня обходится в 250-300 млн руб. Это в 5-6 раз больше, чем 15 лет назад, сообщил глава Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков в интервью ТАСС.

В 2010 году открытие пятизального кинотеатра стоило примерно 42 млн руб. Рост затрат связан с удорожанием строительства и оборудования, а также с необходимостью инвестировать в качество изображения, звука и комфорт.

«Обычно схема выглядит так: порядка 9 млн руб. на зал направляются на закупку оборудования и кресел, добавляется еще несколько миллионов — и кинотеатр открывается. При этом используются самые бюджетные решения: недорогие кресла, упрощенный звук, минимальные технические характеристики»,— пояснил господин Воронков. Он отметил, что экономия на качестве формирует у зрителей негативное восприятие кинотеатров в целом.

При нынешних вложениях окупаемость нового кинотеатра в крупном городе составляет около 6-7 лет. «Это очень большой срок для кинотеатрального бизнеса, но даже на такие условия сейчас идут»,— добавил глава АВК.

Посещаемость кинотеатров в России, напротив, падает третий год подряд. В 2025 году залы посетили 108 млн человек (на 8 млн меньше, чем годом ранее). При этом выручка выросла на 10% — до 46 млрд руб., главным образом за счет роста средней цены билета до 425 руб.