В кинозалах становится пусто

Посещаемость кинотеатров в России продолжает падать третий год подряд. За 2025-й кинозалы посетили 108 млн человек, пишет РБК со ссылкой на данные Фонда кино. Это на 8 млн меньше чем за прошлый год и почти в два раза меньше чем пять лет назад. При этом выручка кинотеатров в годовом выражении выросла на 10% и составила 46 млрд руб. Такой доход отчасти связан с подорожанием билетов. С января по декабрь его средняя цена доросла до 425 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Глава российского офиса Comscore Роман Исаев считает, что российским кинотеатрам не хватает громких премьер. А из-за низкой посещаемости в следующем году придется снова поднимать цены на билеты: «Отток налицо. И тенденция, которую мы наблюдаем на протяжении последних нескольких лет, к сожалению, продолжается. Зрителям, различным сегментам аудитории, в кинотеатрах не хватает контента, прежде всего крупного, заметного.

Нет сильных зарубежных картин в достаточном количестве, чтобы удовлетворить спрос. Сборы "Дракулы" и "Иллюзии обмана" подтверждают — зритель хочет смотреть большое качественное иностранное кино. Его сейчас недостаточно. Что касается российского контента, за последние годы он вырос по качеству, но его тоже катастрофически не хватает. С 2019 года мы потеряли уже половину аудитории и, к сожалению, продолжаем ее терять. Подорожают ли билеты на фоне падения посещаемости? Такого роста, как мы видели с 2023-го по 2025 год, больше не будет. Но их стоимость увеличится сообразно реалиям экономики, рынка.

Рост цен на билеты в кинотеатр — это не блажь, не желание получать какие-то беспрецедентные выручки, а вопрос выживания.

Что касается притока выручки на Новый год, в праздничный период выходят три мощных российских проекта для семейной аудитории: "Простоквашино", "Буратино" и вторая часть "Чебурашки" и традиционно очередная часть "Елок", которая соберет, однозначно, очень широкую аудиторию, плюс еще ряд жанровых картин меньшего калибра, все предпосылки есть для того, чтобы этот Новый год действительно стал рекордным».

Впрочем, новогодний прокат может и усилить проблему посещаемости кинотеатров, поскольку на другие месяцы 2026-го останется меньше крупных премьер, считает глава объединенной сети «Формула Кино» и «Синема Парк» Алексей Васясин: «Конечно, всем хотелось бы повторить показатель 2019-го — 220 млн зрителей в год. Сейчас это будет порядка 120-130 млн. По уровню посещаемости это критично, но по выручке вроде все благоприятно. Но рост происходит за счет средней цены билета, по этой же причине — и отток зрителей. Костяк аудитории в 2019 году составляли люди от 25 до 35 лет. Сейчас они стали старше, но продолжают ходить в кинотеатры. А вот молодежь во время пандемии привыкла к стримингам, торрентам и пиратским сайтам. Для того, чтобы оторвать их от дивана, нужно вспомнить, что мы делали раньше.

Премьер в кинотеатрах хватает, они просто не сбалансированы по расписанию, и у нас то густо, то пусто. В ноябре много всего, затем наступают январские праздники, и с 2026 года все очень густо, но потом начнется лето, и кроме "Холопа", я не знаю ни одной запланированной премьеры. Если бы было сбалансированное расписание, и каждый месяц выходил "миллиардник", индустрия демонстрировала бы высокие показатели. Дальше уже можно начать инвестировать, строить более комфортные залы.

Еще нужно снимать не только сказки, а подумать про возрастной контент. Есть аудитория, которая в них уже не верит, и для нее тоже нужно кино. Как мы только устраним эти понятные причины, индустрия оттолкнется от дна. Она уже, скажем так, всплывает, и мы можем ставить новые рекорды».

Среди главных премьер 2025-го девять фильмов смогли собрать больше 1 млрд руб. По данным Фонда кино, самым кассовым из них стал «Волшебник Изумрудного города» с выручкой в 3,3 млрд. В верхней десятке списка оказались только две зарубежные картины — то «Дракула» и третья часть «Иллюзии обмана». Вместе они собрали почти 2,5 млрд руб.

Егор Парфенов