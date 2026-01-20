Автодилер «Русальянс» из Нижнего Тагила продан пермскому автохолдингу «Сатурн-Р»

Официального дилера автомобилей Chery и Tenet «Русальянс» из Нижнего Тагила (Свердловская область) продали пермскому автохолдингу «Сатурн-Р», передает «Ъ-Прикамье». Компания стала владельцем 100% долей ООО «Русальянс».

Компания «Русальянс» была основана в 2006 году и специализировалась на розничной торговле легковыми автомобилями, принадлежала нижнетагильскому предпринимателю Олегу Дрокову. В 2024 году ее выручка составила 1,94 млрд руб., чистая прибыль — 22,6 млн руб. Основателем и владельцем пермского холдинга «Сатурн-Р-Авто» является Александр Репин. В 2024 году выручка компании достигла 20,4 млрд руб., чистая прибыль выросла более чем в два раза — до 144 млн руб. Как считают эксперты, на сегодняшний день на пермском авторынке слишком высокая конкуренция, из-за чего развиваться на нем сложно, а выход в другие регионы является хорошим решением.

За 11 месяцев 2025 года Свердловская область заняла девятое место по объему продаж новых автомобилей в России. По объему продаж лидирует «Лада», а остальные три позиции приходятся на китайские авто, в том числе и Chery. При этом за этот период продажи новых машин в количественном выражении в регионе снизились на 15% относительно 2024 года: с 39,4 тыс. до 33,5 тыс. автомобилей.

Ирина Пичурина