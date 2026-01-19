Машинная возня

Пермский автохолдинг «Сатурн-Р» купил своего конкурента в Нижнем Тагиле. Компания приобрела крупного участника рынка — «Русальянс». Он является официальным дилером Chery, Tenet. В 2025 году на долю Chery пришлось 7,2% новых продаж авто в Свердловской области, но в количественном отношении продажи новых машин в регионе падают. Эксперты считают экспансию в другие регионы правильным решением с точки зрения развития бизнеса, так как пермский рынок сегодня слишком конкурентный и развиваться здесь довольно сложно. При этом в Нижнем Тагиле компания может стать лидером.



«Сатурн-Р» приобрел крупного автодилера в Свердловской области. Дочерняя компания холдинга «Сатурн-НТ» стала владельцем 100% долей ООО «Русальянс», зарегистрированного в Нижнем Тагиле. Информация о смене владельца опубликована в базе данных Rusprofile 16 января 2026 года. Компания является официальным дилером Chery, Tenet. В пермском холдинге отказались раскрывать детали сделки: директор по развитию холдинга «Сатурн-Р» Сергей Репин сказал, что пока не готов комментировать информацию. Кроме того, владелец холдинга Александр Репин также стал собственником зарегистрированного в Нижнем Тагиле ООО «Единый центр недвижимости».

Холдинг «Сатурн-Р-Авто» — второй по выручке в Пермском крае по итогам 2023 года (20,46 млрд руб.). В портфеле дилера — Lada, Х-Сite, Omoda, Jaecoo, Haval, Exeed, KIA, Volkswagen, «Москвич», Livan, Hongqi, Seres и другие. «Сатурн-Р-Авто», помимо Перми и Березников, работает в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Челябинске, Липецке, Копейске. Владельцем является основатель холдинга Александр Репин. В 2024 году выручка ООО «Сатурн-Р-Авто» достигла 20,4 млрд руб., чистая прибыль также выросла более чем вдвое — до 144 млн руб.

ООО «Сатурн-НТ» основано в 2008 году. В 2024 году выручка общества составила 87,5 млн руб., чистая прибыль — 10,3 млн руб. Компания является официальным дилером Renault. В 2025 году «Сатурн-Р-Авто» стал единственным в Прикамье дилером KGM (бывший Ssang Young).

ООО «Русальянс» действует с 2006 года и работает в Нижнем Тагиле, специализируясь на розничной торговле легковыми автомобилями. В 2024 году выручка ООО «Русальянс» составила 1,94 млрд руб., чистая прибыль — 22,6 млн руб. До января текущего года владельцем ООО был нижнетагильский предприниматель Олег Дроков. Ему же принадлежало ООО «Единый центр недвижимости».

Стоит отметить, что Свердловская область по итогам 11 месяцев 2025 года заняла девятое место по объему продаж новых автомобилей в РФ. Первое место по объему продаж занимает Lada, а остальные три позиции приходятся на китайские авто, в том числе и Chery. Доля продаж машин этой марки составляет 7,2%, при этом всего на китайские машины Haval, Сhery, Geely, Belgee (преемник Geely) приходится 52% продаж. В то же время, по данным агентства «Автостат», в количественном выражении продажи новых автомобилей в регионе снизились на 15%. С января по ноябрь 2025 года в области было продано 33,5 тыс. новых авто против 39,4 тыс. в 2024-м.

Падение продаж самой популярной марки из модельного ряда Chery, Tigo 7 Pro Max, достигло 49,9%, всего было реализовано 975 авто. Общее снижение продаж машин этого бренда составило 27,3%, всего на учет в указанный период было поставлено 3546 Chery.

Собственник консалтингового агентства Detkin & Co, независимый автомобильный консультант Алексей Деткин считает, что сделка для «Сатурн-Р» может быть успешной. По его мнению, Chery, Tenet — перспективные бренды. «Среди других конкурентных марок они на данный момент интересны»,— уточнил эксперт. Кроме того, если сделка совершилась в конце года — это выгодно и с точки зрения налоговой нагрузки и капитализации бизнеса. Господин Деткин напомнил, что в прошлом году продажи авто упали в среднем на 16%. Это привело к нехватке машин на складах из-за сокращения поставок. Поэтому покупка конкурента — правильная стратегия для развития бизнеса, тем более у компании уже есть свое представительство в Нижнем Тагиле с опытной командой управленцев. Алексей Деткин заметил также, что для пермских дилеров экспансия в другие регионы — наиболее правильная стратегия развития. «Здесь жесткая конкуренция среди сильных, стабильных холдингов. Бизнес уже поделен, и получить новые бренды нельзя. Нет свободных объектов. Поэтому выход в другие регионы — правильное решение»,— уверен эксперт.

«Бренд (Chery.— «Ъ-Прикамье») сильный, одно­значно заниматься продажей автомобилей выше­упомянутого бренда можно эффективно даже не на благоприятном рынке»,— полагает руководитель «Автопрестижа» Артем Кононов. Он добавил, что не изучал лично рынок Нижнего Тагила, но думает, что клиент по ментальности похож на пермского. Весь вопрос — в объеме рынка. «Развитие — это всегда хорошо, мотивирует работать лучше и принимать решения быстрее. Желаю успехов коллегам по цеху»,— сказал господин Кононов.

Ирина Суханова