Жителям станицы Раевской назвали срок восстановления электричества

Подачу электроэнергии в Раевской должны восстановить в течение двух часов. Об этом сообщили в администрации Новороссийского внутригородского района.

На аппаратном совещании, которое состоялось в мэрии города 20 января, глава Новороссийска Андрей Кравченко раскритиковал работу заместителей из-за длительного отключения электричества в станице Раевской. Мэр дал поручение подчиненным решить вопрос с возобновлением подачи энергоснабжения в кратчайшие сроки.

Представители администрации Новороссийского района заявили, что специалисты производят работы на улицах Зайцева и Пищекевича в Раевской. Одновременно с этим, восстановительные мероприятия проводятся на улицах Ежеля и Поночевного.

«По нашим предварительным данным, ориентировочное время восстановления электроэнергии составит около двух часов»,— резюмировали в районной администрации.

София Моисеенко