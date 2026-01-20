Renault будет производить БПЛА для Франции

Renault подтвердила в понедельник, что займется производством боевых беспилотных летательных аппаратов для нужд французской армии.

Накануне журнал Usine Nouvelle сообщил, что Renault собирается производить военные беспилотники на своих заводах в Ле-Мане и Клеоне в сотрудничестве с французской оборонной компанией Turgis Gaillard. По данным издания, компании заключили контракт на €1 млрд сроком на десять лет. Выпускать БПЛА автоконцерн будет под эгидой Главного управления по закупкам вооружений Франции.

Министерство обороны Франции еще в прошлом году обратилось к Renault c предложением производить беспилотники для вооруженных сил Украины. В сентябре Renault дала понять своим сотрудникам, что не ставит перед собой цель стать «крупным игроком в сфере обороны» и будет участвовать только в том случае, если проект окажет «положительное влияние на бизнес» компании во Франции. Договориться о начале производства БПЛА автоконцерн и власти смогли только теперь. При этом Renault не подтвердила информацию Usine Nouvelle о том, где именно будут выпускаться беспилотники.

Кирилл Сарханянц