«Банк приколов» начеканил на запрет

«Монополия» и билеты «банка приколов» могут оказаться вне закона. ЦБ планирует запретить изготовление предметов, похожих на банкноты и монеты регулятора. Как указывает Банк России, меры нужны для поддержания чистоты наличного обращения. А поддельные купюры часто ввозят из-за границы и активно сбывают через торговые предприятия, маркетплейсы и объявления о продаже в сети. ЦБ уже работает над мерами административной ответственности. Впрочем, некоторые эксперты сочли инициативу избыточной и неэффективной. Подробности — у Екатерины Вихаревой.

Сравнительно честных способов отъема денег у населения, как известно, великое множество. Но за изготовление, хранение или сбыт поддельных денег уже давно существует уголовная статья. Поэтому меры ЦБ выглядят избыточными, считает вице-президент компании «Золотая плата» Алексей Вязовский. По крайней мере, в части монет, отмечает собеседник “Ъ FM”: «У нас есть статья "Фальшивомонетчество". Наверное, можно запретить какие-то жетоны, на которых сейчас пишут "реплика". И у меня есть в коллекции, например, Константиновский рубль, который стоит $2,5 млн, а на лекциях я показываю реплику такой монеты. Что касается купюр и банкнот, знаю истории, когда купюры из "банка приколов" с не очень внятной надписью, что они ненастоящие, давали в качестве "куклы" — фальшивой пачки денег».

И таких кейсов много. Например, в 2015-м ведущий специалист «Сбера» заменил 4 млн руб. в сейфе на билеты «банка приколов». Свои действия он объяснил финансовыми сложностями. А в 2025 году была распространена мошенническая схема с обменом наличных на поддельные банкноты. Так, одному аферисту удалось обменять у столичного криптоброкера сувенирные купюры на 10 млн рублей. А другому — продать банкноты «банка приколов» за $330 тыс. Но и запретительные меры мошенники учатся обходить, подчеркивает инвестиционный банкир Евгений Коган: «Правильнее сделать законодательство или издать какие-то указы, чтобы на билеты "банка приколов" была нанесена более яркая маркировка, заметная даже для людей с не очень хорошим зрением. Сегодня можно запретить что-то одно, завтра — другое. Может, вообще запретить телефоны? Мошенники же по телефону звонят. Бороться, конечно, можно, но сходить с ума не стоит».

При этом известны случаи и обмана техники. В 2021-м мужчину осудили по статье «мошенничество» за обналичивание 1 млн руб. из «банка приколов» в столичном банкомате. А год спустя с помощью сувенирных денег мошенникам удалось получить уже 60 млн руб. через банкоматы Альфа-банка и более мелких кредитных организаций. Аферисты нашли уязвимость в устаревшем программном обеспечении валидаторов, напоминает эксперт по противодействию мошенничеству Николай Пятиизбянцев: «Под видом билетов "банка приколов" могут изготавливать купюры, которые банкоматы и платежные терминалы автоматически распознают как настоящие. Поэтому мошенники, подделав те элементы защиты, которые считываются, но написав в определенном месте, что купюры не является платежным средством, могут таким образом обманывать банкоматы».

С 2021 года объем наличных денег в обращении увеличился на 46% и на первое января 2026 года превысил 19 трлн руб., указывают в ЦБ. Сфера оборота наличных и раньше не обходилась без внимания регулятора, а сейчас оно логично возросло, отмечает эксперт финансового рынка Андрей Бархота: «На фоне сохранения рисков и неопределенности в части трансакций, бесперебойности проведения банковских платежей, ограничения интернета спрос на наличные в ближайшие шесть-девять месяцев не будет ослабевать. Когда в экономике такой объем наличных, то возникает эффект "примелькания". Можно на цветном принтере и фотобумаге распечатать пятитысячную купюру, и найдется тот, кто не проверит ее на подлинность. Думаю, необходимы жесткие меры пресечения, чтобы мошенники боялись прибегать к данному способу».

Впрочем, по словам собеседников “Ъ FM”, многое будет зависеть от спроса на наличные. Если он будет ослабевать, то внимание регулятора само собой сойдет на нет. А вот если он продолжит расти, то и меры борьбы с подделками будут только ужесточаться.

Екатерина Вихарева