Взрывные работы пройдут на цемзаводе Новороссийска

В карьере цементного завода в Верхнебаканском состоятся взрывные работы днем 20 января. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным пресс-службы мэрии, в карьере цементного завода «Первомайский» плановые работы будут производиться в период с 13:00 до 17:00.

Также 20 января с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00 в акватории порта Новороссийска пройдут учения военно-морской базы с применением стрельб.

София Моисеенко