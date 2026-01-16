У торговли — снежение трафика

Затяжные снегопады привели к снижению посещаемости торгцентров Москвы на второй неделе января на 6% год к году. Негативный эффект оказался менее выраженным для крупноформатных объектов, удерживающих трафик за счет растущей доли развлекательных зон. По итогам 2025 года их операторы стали основными арендаторами крупных торгцентров, сместив исторически лидировавших фешен-ритейлеров.

На неделе 5–11 января показатель Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м) в Москве сократился на 6% год к году, подсчитали в Focus Technologies. Аналитики связывают спад с сильными снегопадами, из-за которых многие потребители остались дома. Вице-президент Союза торгцентров России Павел Люлин считает, что на новогодних праздниках в целом трафик потерял 16–18%. «Снег привел к транспортному коллапсу, это случилось в те дни, когда трафик в торговле заметно снизился»,— говорит он.

За счет сложных погодных условий картина на рынке Москвы оказалась хуже, чем в России в целом.

В среднем по стране Mall Index на второй неделе 2026 года вырос на 1% год к году, по данным Focus Technologies. Директор департамента торговой недвижимости Accent Capital Светлана Кузьмина отмечает, что краткосрочный негативный эффект снегопады из-за снижения транспортной доступности оказывают не только на традиционную розницу, но и на онлайн: работа служб доставки замедляется.

Президент Magic Group (развивает универмаги Slava) Александр Перемятов называет холодную погоду основным триггером спроса на зимний ассортимент, который сейчас хорошо раскупается. Это поддерживает часть ритейлеров. Дополнительный импульс получил специфический ассортимент. Аналитики сервиса T-Pay подсчитали, что с 1 по 10 января спрос на снегоуборочные лопаты в Центральном федеральном округе вырос в девять раз год к году. Общий объем трат на них в денежном выражении увеличился в 12 раз, а средняя стоимость позиции прибавила 33%, до 789 руб.

Более выраженный спад посещаемости из-за снегопадов, по данным Focus Technologies, показали окружные и районные объекты (до 40 тыс. кв. м). Их трафик в Москве 5–11 января 2026 года сократился на 8% год к году. Крупноформатные объекты показали снижение только на 5%. Данные по России и вовсе указывают на растущий интерес к большим торгцентрам. На второй неделе года трафик в объектах от 40 тыс. кв. м прибавил 4% год к году.

Большие торгцентры все чаще становятся местами проведения досуга, в регионах этот вариант может быть безальтернативным, констатирует руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев.

Эксперт обращает внимание на то, что в Москве крупные объекты показали менее выраженное падение на неделе снегопада, даже несмотря на то что дорога до них для многих потребителей занимает, как правило, больше времени, чем путь в «районники».

Согласно подсчетам УК «Сампа», по итогам 2025 года операторы развлечений заняли 23,2% площадей в торгцентрах площадью больше 50 тыс. кв. м. Год к году показатель вырос на 4,8 процентного пункта (п. п.). Ранее ключевым арендатором крупноформатных объектов считались фешен-ритейлеры, чья доля за 2025 год сократилась с 24,6% до 19,1%. Аналитики УК «Сампа» напоминают, что в докризисном 2019 году ритейлеры одежды, обуви и аксессуаров занимали в торгцентрах 56% всех арендопригодных площадей.

Одновременно в составе арендаторов торгцентров растет доля спортивных объектов, в том числе фитнес-клубов. В 2025 году, по данным УК «Сампа», они заняли 6,5% площадей. Год к году показатель увеличился на 1,8 п. п. Доля заведений общепита за аналогичный период увеличилась с 3,3% до 5,8%. В 2026 году тенденция, вероятно, будет развиваться. В УК «Сампа» отмечают, что в недавно сданных торгцентрах доля операторов развлечений достигла 30,3%, спортивных объектов — 25,2%, операторы одежного и обувного сегментов занимают 16,1% площадей.

