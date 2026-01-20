Энергетики «Россети Урал» реализовали комплекс мероприятий по нормализации электроснабжения в деревнях Ключи и Малиновка

За прошедшие выходные энергетики челябинского филиала компании «Россети Урал» выполнили комплекс дополнительных мероприятий для повышения надежности и качества электроснабжения жителей деревень Ключи и Малиновка Сосновского муниципального округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Россети Урал» Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Россети Урал»

В деревне Ключи сотрудники компании построили воздушную линию электропередачи (ЛЭП) 0,4 кВ протяженностью 300 м, установили дополнительное устройство защиты в трансформаторной подстанции ТП 2779, перераспределили нагрузку на другие энергообъекты. Это позволило нормализовать параметры сети по переулку Хвойному и части улицы Рабоче-Крестьянской. Помимо этого, в данном населенном пункте построена ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 50 м и выполнено переключение нагрузки с ТП 2389 для улучшения ситуации с качеством электроснабжения в переулке Ясном и на улице Ясной.

Напомним, еще в декабре в деревне Ключи специалисты энергокомпании уже реализовали комплекс дополнительных мер по улучшению ситуации с качеством электроснабжения. В частности, для разгрузки существующих в населенном пункте энергообъектов энергетики установили пять новых ТП мощностью 630 кВА каждая, а также увеличили мощность оборудования трех трансформаторных подстанций.

В деревне Ключи также проводятся дополнительные рейды по выявлению фактов хищения электроэнергии. Уже прекращено электроснабжение восьми потребителей на улицах Полетная и Взлетная в связи с выявленным бездоговорным потреблением энергоресурса. В открытом доступе опубликованы десятки объявлений по сдаче в деревне Ключи коттеджей в аренду, в том числе с отапливаемыми бассейнами. Проверки продолжаются.

В деревне Малиновка сотрудники компании «Россети Урал» выполнили дополнительные инженерные осмотры и тепловизионный контроль воздушных линий электропередачи 10 кВ от подстанций 110 кВ «Шершневская» и «Бутаки». В настоящий момент реализуется план дополнительных мероприятий по обеспечению надежного и качественного электроснабжения жителей данной территории.

Для непрерывной связи с жителями деревень Ключи и Малиновка Сосновского муниципального округа энергетики создали отдельный канал коммуникации с компанией «Россети Урал». По всем вопросам, связанным с надежностью и качеством электроснабжения населенных пунктов Малиновка и Ключи, жители могут обращаться к диспетчеру-информатору по телефону 89026020130, а также в мессенджере Max.

Стоит отметить, что энергетики «Россети Урал» ведут проектирование новых энергообъектов. Вопросы, связанные с активной застройкой западного побережья Шершневского водохранилища находятся на контроле в компании уже несколько лет. Здесь построено 20 новых поселков и микрорайонов, для электроснабжения которых энергетики челябинского филиала «Россети Урал» уже построили более 120 км ЛЭП 10 кВ, 310 км линий электропередачи классом напряжения 0,4 кВ, более 190 новых трансформаторных подстанций 10 кВ. С 2021 года подключено к электросетям компании более 700 земельных участков с заявленной мощностью около 10 МВт.

Сосновский муниципальный округ Челябинской области, в силу его близости к городу Челябинску, характеризуется стремительным развитием ИЖС, несмотря на отсутствие централизованного отопления и имеющиеся технологические ограничения подключения потребителей к сетям газоснабжения. Компания «Россети Урал» предпринимает все меры для обеспечения необходимого уровня качества электроснабжения: проводятся реконструкции с увеличением установленной мощности подстанций 35 и 110 кВ. В 2024 году была завершена реконструкция подстанции 110 кВ «Кременкуль». Увеличена установленная мощность данного энергообъекта с 10 до 35 МВА. Также реконструирована подстанция 35 кВ «Долгая» в селе Долгодеревенское — установлены два силовых трансформатора по 6,3 МВА каждый. Значительный объем работ постоянно проводится и в распределительной электрической сети.

Вместе с тем в условиях сверхнормативного роста нагрузок на оборудование в период низких температур, когда жители неконтролируемо наращивают энергопотребление выше заявленных при технологическом присоединении величин, не выдерживает даже самое новое оборудование. Так, льготное технологическое присоединение до 15 кВт по третьей категории надежности рассчитано на бытовое потребление электроэнергии без ее использования в качестве основного источника теплоснабжения. Имеются случаи подачи заявки на 5-10 кВт, при этом фактическое энергопотребление при использовании электрокотлов для отопления жилых домов фиксируется на уровне до 35 кВт на один жилой дом, что в разы превышает расчетную нормативную нагрузку на электрические сети. Речь идет не о единичных случаях, а о массовом превышении потребителями потребляемой электрической мощности.

При этом действующее законодательство об электроэнергетике и о технологическом присоединении не позволяет электросетевой компании требовать от заявителей проектную документацию на жилые дома для проведения расчета перспективной потребности в электрической мощности, а также проектировать запас мощности сверх нормативного без имеющихся комплексных заявок на технологическое присоединение. Одновременно электросетевая компания не имеет правовых оснований требовать от клиентов в негазифицированных населенных пунктах подачи заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям в соответствии с реальной потребностью мощности.

Следует особо обратить внимание на то, что в условиях хаотичной индивидуальной застройки данных населенных пунктов, реконструкция электросетевого комплекса является лишь точечной мерой, способной решить существующую проблему качества электроэнергии временно. При этом строительство новых жилых домов будет лишь усугублять проблему для существующих. ПАО «Россети Урал» неоднократно заявляло, что единственным решением существующей проблемы превышения потребителями заявленной электрической мощности при использовании в качестве основного источника теплоснабжения индивидуальных жилых домов, электрической энергии является централизация теплоснабжения, а также срочное решение вопроса о газификации населенных пунктов.

Также накануне, 18 января 2026 года, в деревне Малиновка Сосновского муниципального округа прошла встреча инициативной группы жителей населенного пункта с энергетиками «Россети Урал» и представителями органов власти. В ней приняли участие руководство челябинского филиала компании, первый заместитель главы Сосновского округа Эмиль Валеев, заместитель главы Кременкульского сельского поселения Алексей Желтов, прокурор Сосновского округа Василий Казанчук, депутат Кременкульского сельского поселения Александр Смирнов.

Специалисты проинформировали жителей о текущей ситуации с электроснабжением, подробно рассказали о предпринятых и планируемых мерах, а также ответили на вопросы.

ПАО «Россети Урал»