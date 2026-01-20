Завершено расследование дела экс-главы Тасеевского района Красноярского края

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Тасеевского района Красноярского края Константина Дизендорфа. Ему вменяют в вину превышение должностных полномочий и (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и халатность (ч. 1 ст. 293 УК РФ), сообщает СУ СКР региона.

По версии следствия, с мая 2021-го по апрель 2025 года фигурант дела знал о том, что 23 ребенка из числа сирот не обеспечены жильем из специализированного жилищного фонда Тасеевского района. «Несмотря на это, на протяжении четырех лет он не организовывал проведение аукционов для пополнения фонда и приобретения жилых помещений в районе»,— говорится в сообщении.

Кроме того, в декабре 2023 года и мае 2024 года в администрацию района поступили заявления от индивидуального предпринимателя о предоставлении в аренду земельных участков для создания крестьянского фермерского хозяйства. Чиновник, считают правоохранители, необоснованно отказал бизнесмену и впоследствии оформил право аренды на этот участок на своего родственника.

Александра Стрелкова